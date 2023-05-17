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Dünya
Apa, AA, Sputnik 17.05.2023 21:04

Paşinyan: Ermenistan ve Azerbaycan, birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İzlanda'da düzenlenen Avrupa Konseyi zirvesinde Ermenistan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını söyledi.

Paşinyan: Ermenistan ve Azerbaycan, birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıyor

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te Avrupa Konseyi Zirvesi'nde konuşan Paşinyan, "Üç gün önce Avrupa Konseyi Başkanı'nın arabuluculuğunda ileriye doğru bir adım daha attık ve Ermenistan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü 86 bin 600 metrekare dahilinde, Azerbaycan'ın Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü 29 bin 800 metrekare dahilinde tanıdığının altını çizdik" dedi.

Böylelikle 2020'de Dağlık Karabağ Savaşı'nın sonucunda Azerbaycan'ın kontrolüne geçen Karabağ'ın, Ermenistan tarafından resmi olarak Azerbaycan'ın toprağı olduğu kabul edilmiş oldu.

6 Ekim 2022'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in desteğiyle Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin 1991 tarihli Almatı Deklarasyonu temelinde düzeltilmesi konusunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le anlaşmaya vardıklarını anımsatan Paşinyan, söz konusu deklarasyonun Sovyet Ermenistan ve Sovyet Azerbaycan'ın idari sınırlarını devlet sınırları olarak öngördüğünü belirtti.

"Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Moskova'da barış anlaşmasını istişare edecek"

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan'ın 19 Mayıs Cuma günü Moskova'da barış anlaşmasıyla ilgili müzakereler yapacağını açıkladı.

Zaharova, aynı gün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Azeri ve Ermeni mevkidaşlarıyla üçlü görüşme de yapacağını kaydetti.

Azerbaycan: Aliyev ve Paşinyan'ın Brüksel görüşmesi 'faydalı ve sonuç odaklı'
Azerbaycan: Aliyev ve Paşinyan'ın Brüksel görüşmesi 'faydalı ve sonuç odaklı'

"Normalleşme süreci faydalı ve sonuç odaklı"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin, Brüksel'de yaptığı görüşmenin, "iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin ilerletilmesi açısından faydalı ve sonuç odaklı" olduğunu bildirmişti.

Aliyev, Paşinyan ve Michel, Brüksel'de bir araya gelmişti. Michel, görüşme sonrasında, tarafların birbirlerinin toprak bütünlüklerine saygı duyduklarını teyit ettiklerini açıklamıştı.

Michel ayrıca, tarafların, bölgede ulaştırma ve ekonomik bağlantılardaki engellerin kaldırılması konusunda açık ilerleme kaydettiğini belirtmişti.

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Azerbaycan Ermenistan İlham Aliyev İzlanda Avrupa Birliği Dağlık Karabağ
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