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Dünya
AA 17.05.2023 19:12

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Erdoğan'a 'Tahıl Girişimi' teşekkürü

BM Genel Sekreteri Guterres, "Karadeniz Tahıl Girişimi için BM ile koordinasyon içinde çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümetine çabaları için minnettarım" dedi

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Erdoğan'a 'Tahıl Girişimi' teşekkürü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Guterres, New York'taki BM binasında gazetecilere, 60 gün daha uzatılan Karadeniz Tahıl Girişimi'ne ilişkin açıklamada bulundu.

Girişimin 18 Temmuz'a kadar uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Guterres, "Girişimin devamı dünya için iyi haber" değerlendirmesini yaptı.

Guterres, girişime ilişkin bazı sorunların sürdüğünü, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM'nin bu konuları görüşmeye devam edeceğini bildirdi.

Girişimi iyileştirmek, genişletmek ve uzatmak için kapsamlı anlaşma sağlanmasını umut ettiğini vurgulayan Guterres, müzakereleri olumlu bir havada yürüten taraflara teşekkürlerini iletti.

BM Genel Sekreteri Guterres, "Karadeniz Tahıl Girişimi için BM ile koordinasyon içinde çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümetine çabaları için minnettarım" dedi.

Karadeniz Tahıl Girişimi ve BM ile Rusya arasındaki mutabakat zaptının öneminin çok açık olduğuna işaret eden Guterres, "Bu anlaşmalar, küresel gıda güvenliği için önem taşıyor. Ukrayna ve Rus ürünleri dünyayı doyuruyor. Karadeniz Tahıl Girişimi sayesinde 30 milyon ton tahıl ihracatı gerçekleşti." diye konuştu.

Guterres, dünya genelinde hayat pahalılığın sürdüğü bu dönemde gıdanın en çok ihtiyaç duyanlara ulaşmasının önem taşıdığına işaret etti.

Girişim sayesinde son bir yılda pazarın daha istikrarlı hale geldiğini ve küresel gıda fiyatlarının yüzde 20 azaldığını belirten Guterres, "Girişim, aynı zamanda en karanlık anda bile umut ışığı olduğunu ve herkese fayda sağlayabilecek bir fırsat bulunabileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Uzatmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Küresel gıda tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesi, özellikle ihtiyaç sahibi ülkelerin tahıla ulaşımının kolaylaştırılması bakımından hayati öneme sahip bu kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Tahıl Koridoru Anlaşması 2 ay uzatıldı
Tahıl Koridoru Anlaşması 2 ay uzatıldı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ukrayna, Rusya Federasyonu ve BM teknik heyetleri mayısın başında İstanbul'da görüşürken, 10-11 Mayıs'ta da ülkelerin savunma bakan yardımcılarının katılımıyla dörtlü formatta bir araya gelinmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dörtlü formattaki toplantılara yönelik değerlendirmesinde, "İstanbul'daki toplantı olumlu geçti. Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor." ifadesini kullanmıştı.

30 milyon tondan fazla tahıl taşındı

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan "gıda krizi" riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan "tahıl koridoru"ndan geçen tahıl miktarı, 30 milyon 250 bin tonu aştı.

Devam eden sevkiyat kapsamında Ukrayna limanlarından dün itibarıyla ayrılan gemi sayısı 951'e ulaştı.

Koridordan geçen tahılların yüzde 40'ı Avrupa'ya, yüzde 30'u Asya'ya, yüzde 13'ü Türkiye'ye, yüzde 12'si Afrika'ya ve yüzde 5'i Orta Doğu'ya taşındı.

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