Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.05.2023 17:24

BM: Yemen'deki sellerde 31 kişi öldü

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Yemen'de nisan ayında yaşanan sellerde 31 kişinin öldüğünü, 37 kişinin yaralandığını ve 3 kişinin kaybolduğunu duyurdu.

BM: Yemen'deki sellerde 31 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FAO) yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in birçok kentinde kısa süreli yoğun yağışların olduğu ifade edildi.

Sahadan gelen raporların, yağışların neden olduğu sellerde 31 kişinin hayatını kaybettiği, 37'sinin yaralandığı ve 3'ünün kaybolduğu yönünde olduğu belirtilen açıklamada, yağışların, İbb kentinde kayaların tehlikeli bir şekilde düşmesine neden olduğu belirtildi.

Yemen'de mart ayının ortalarından itibaren başlayan yağmur mevsimi binlerce aileyi olumsuz etkiledi.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.

ETİKETLER
Yemen Sel
Sıradaki Haber
Sudan’daki iç çatışma 33 gündür sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:03
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı
18:02
Altun'dan 'tahıl koridoru' paylaşımı: Bu başarı Türkiye'nin gururudur
17:41
Türk çayı Pekin'de tanıtıldı
17:38
Kılıçdaroğlu'ndan 'sandığa gidin' çağrısı
17:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
17:28
Sudan’daki iç çatışma 33 gündür sürüyor
Paris'teki Saint-Jacques Kulesi ziyarete açıldı
Paris'teki Saint-Jacques Kulesi ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
Kaza sonrası kavga çıktı, yaralı sürücü silahla vuruldu
Kaza sonrası kavga çıktı, yaralı sürücü silahla vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ