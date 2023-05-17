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Dünya
AA 17.05.2023 17:40

Türk çayı Pekin'de tanıtıldı

Çin'in başkenti Pekin'de, Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, Türk çayı, Çinli ve diğer yabancı konukların beğenisine sunuldu.

Türk çayı Pekin'de tanıtıldı
[Fotoğraf: Arşiv]

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, 21 Mayıs'ta kutlanacak "Uluslararası Çay Günü" vesilesiyle Pekin'in Şiçıng ilçesindeki Prens Kung Köşkü'nde, "Uyum İçin Çay" başlıklı buluşma düzenledi.

41 ülkeden 75 büyükelçi ve diplomat ile 200'e yakın Çinli ve yabancı konuğun katıldığı etkinlikte, Türkiye'nin kurduğu stantta konuklara Türk çayı ikram edildi.

Çin Kültür ve Turizm Bakanı Hu Hıping, stantta Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ile sohbet eşliğinde tadım yaparken, Türk çayına beğenisini dile getirdi.

'Çay Kültürü' UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde
'Çay Kültürü' UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde

Etkinlikte, Türkiye'nin yanı sıra Arjantin, Zimbabve, Güney Afrika, Morityus ve Sri Lanka gibi ülkeler de kurdukları stantlarda kendi çaylarını konuklara ikram etti.

Çin hükümeti, Çin'in geleneksel çay demleme teknikleri ve çayla ilişkili sosyal pratiklerinin, 2022'de UNECO'nun Somut Olmayan İnsanlık Mirası Temsili Listesi'ne girmesinin ardından dünya genelinde Çin çay kültürü hakkında farkındalığı artırmaya yönelik faaliyetler yürütüyor.

"Uyum İçin Çay" etkinliği, Pekin'in ardından, aralarında Türkiye'nin de olduğu 41 ülkede tekrarlanacak. Etkinliğin, "uygarlıklar arasında dostane diyaloğa ve karşılıklı öğrenmeye katkı sağlaması" hedefleniyor.

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