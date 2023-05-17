Türk çayı Pekin'de tanıtıldı

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, 21 Mayıs'ta kutlanacak "Uluslararası Çay Günü" vesilesiyle Pekin'in Şiçıng ilçesindeki Prens Kung Köşkü'nde, "Uyum İçin Çay" başlıklı buluşma düzenledi.

41 ülkeden 75 büyükelçi ve diplomat ile 200'e yakın Çinli ve yabancı konuğun katıldığı etkinlikte, Türkiye'nin kurduğu stantta konuklara Türk çayı ikram edildi.

Çin Kültür ve Turizm Bakanı Hu Hıping, stantta Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ile sohbet eşliğinde tadım yaparken, Türk çayına beğenisini dile getirdi.

Etkinlikte, Türkiye'nin yanı sıra Arjantin, Zimbabve, Güney Afrika, Morityus ve Sri Lanka gibi ülkeler de kurdukları stantlarda kendi çaylarını konuklara ikram etti.

Çin hükümeti, Çin'in geleneksel çay demleme teknikleri ve çayla ilişkili sosyal pratiklerinin, 2022'de UNECO'nun Somut Olmayan İnsanlık Mirası Temsili Listesi'ne girmesinin ardından dünya genelinde Çin çay kültürü hakkında farkındalığı artırmaya yönelik faaliyetler yürütüyor.

"Uyum İçin Çay" etkinliği, Pekin'in ardından, aralarında Türkiye'nin de olduğu 41 ülkede tekrarlanacak. Etkinliğin, "uygarlıklar arasında dostane diyaloğa ve karşılıklı öğrenmeye katkı sağlaması" hedefleniyor.