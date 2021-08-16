Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'da Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin ardından oluşan durumun takip edildiği açıklandı.

Açıklamada, "Elimizdeki bilgiye göre, başkent Kabil ve Afganistan’ın genelindeki durum istikrara kavuşuyor. Taliban, kamu düzenini sağlamaya başladı ve yerli vatandaşların ve yabancı diplomatik misyon temsilciliklerinin güvenliğini garanti ettiğini teyit etti. Afganistan'daki tüm tarafları, şiddetten kaçınmaya ve durumun barış yoluyla çözülmesine destek vermeye çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Rusya'nın Kabil Büyükelçiliğinin çalışmaya devam edeceği bilgisinin verildiği açıklamada, Afganistan'daki yeni iktidar temsilcileriyle temasların başlatıldığı söylendi.