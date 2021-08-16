Amerikan CNN televizyonuna konuşan ve ismi açıklanmayan bir Pentagon yetkilisi, Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nda hava operasyonlarının yeniden başlayacağını söyledi.

ABD askerlerinin, silahlı olduğu belirtilen 2 Afgan'ı vurarak öldürmesi ve havalimanında çıkan kaosun ardından ABD'li yetkililerin tüm hava operasyonlarını geçici olarak durdurduğunu kaydeden yetkili, durumun önemli ölçüde kontrol altına alındığını ve hava operasyonlarına yeniden dönüleceğini ifade etti.

Geçici olarak uçuşlar askıya alınmıştı

Yetkili, söz konusu kişilerin Taliban üyesi olup olmadığının ise bilinmediğini vurguladı.

Havalimanında hava trafik kontrolünü yürüten ABD'li yetkililer, pistte yaşanan kaosun ardından geçici olarak tüm uçuşları askıya almıştı.