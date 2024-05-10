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Dünya
AA 10.05.2024 15:52

Rusya: Donetsk'te Novokalinovo yerleşim birimini kontrol altına aldık

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Novokalinovo yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Rusya: Donetsk'te Novokalinovo yerleşim birimini kontrol altına aldık

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Kiev'in 5-10 Mayıs'ta Rusya'daki enerji ve sanayi tesislerine zarar verme girişimlerine yanıt olarak Rus ordusunun, deniz ve havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzeler, Kinjal hipersonik füze sistemleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'ya 27 grup saldırısı düzenlediği ifade edilen açıklamada, bu saldırılarla Ukrayna'nın enerji tesisleri, askeri sanayi işletmeleri ve demiryolu altyapısının hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırılar sonucu Ukrayna'nın hava savunma sistemleri, cephanelikleri, yakıt depoları, insansız hava ve deniz araçları üretim ve onarım atölyeleri, yabancı paralı savaşçı ve nasyonalist birliklerin geçici konuşlanma noktalarının vurulduğu belirtildi.

Rus birliklerinin son bir gündeki eylemlerine ilişkin de bilgi verilen açıklamada, "Merkez askeri birliklerinin başarılı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Novokalinovo yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

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