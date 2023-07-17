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Dünya
AA 17.07.2023 15:27

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırıyı kınıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kırım Köprüsü'nün sivil bir altyapı olduğu belirtilerek, yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırıyı kınıyoruz
[Fotograf: Reuters]

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kırım Köprüsü'ne gece Ukrayna’ya ait 2 insansız deniz aracıyla saldırı yapıldığı hatırlatıldı.

Kiev tarafından olayın, Ukrayna Deniz Kuvvetleri ve Ukrayna Güvenlik Servisinin ortak operasyonunun sonucu olduğunun ifade edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Faillerin tespit edileceğine ve adaletten kaçamayacağına inancımız tamdır. Köprüye saldıran insansız deniz araçlarının Batı menşeili olduğu ve Batılı ülkelerin bu operasyonu planlama, destekleme ve yürütmedeki rolü ortaya çıkarsa bu, onların Kiev rejiminin terör faaliyetlerindeki suç ortaklığını teyit edecektir."

 

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım Köprüsü'ne saldırı
Rusya’nın ilhak ettiği Kırım Köprüsü'ne saldırı

Kırım Köprüsü'ndeki otoyolda terör saldırısı sonucu oluşan hasarın en kısa sürede onarılacağı vurgulanan açıklamada, yarımada ile ulaşım bağlantılarını kesmeye ve "Kırım'ı Rusya'nın geri kalanından ayırmaya yönelik tüm girişimlerin" imkansız olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, tamamen sivil bir yapı olan Kırım Köprüsü'ne yönelik terör saldırısını şiddetle kınıyor. Uluslararası toplumun yanı sıra ilgili çok taraflı yapıların ilkelere bağlı kalacağını ve Ukrayna makamlarının bu suçu hakkında uygun değerlendirme yapacağını umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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