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Dünya
AA 17.07.2023 10:29

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım Köprüsü'ne saldırı

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Kırım Köprüsü'nün Ukrayna tarafından saldırıya uğradığını bildirdi.

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım Köprüsü'ne saldırı

Konstantinov, sosyal medya hesabından, köprüye yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Saldırının gece gerçekleştiğini belirten Konstantinov, “Kiev’deki terörist rejim, bu gece yeni bir suç işledi, Kırım Köprüsü'ne saldırdı.” ifadesini kullandı.

Konstantinov, köprüdeki otomobil geçidini sivillerin kullandığını, demir yolu hattının ise hasar görmediğini kaydetti.

2 kişi yaşamını yitirdi

Rusya’nın Krasnodar Bölgesi Sağlık Bakanlığı, Kırım Köprüsü'ndeki olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 çocuğun yaralandığını duyurdu.

Rus basınındaki haberlerde, Kırım Köprüsü’ne yapılan saldırıda otomobil yolunun hasar gördüğü, ancak köprünün ayaklarında bir sorun olmadığı aktarıldı.

Kırım kaynaklı bazı sosyal medya hesaplarında da hasar gören köprünün görüntüleri yayınlandı.

Yerel yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, durdurulan tren seferleri yeniden başlatıldı. Geçişlere kapatılan karayolunu kullanmak isteyenlere alternatif yol bulmaları önerildi. ​​​​​​​

Kırım Köprüsü'nde acil bir durumun yaşandığı açıklanmıştı

Sabaha karşı Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım’ın Sözde Valisi Sergey Aksenov, Kırım Köprüsü'nde detaylarına yer verilmeyen acil bir durumun yaşandığını, bu nedenle köprünün araç trafiğine kapatıldığını belirtmişti.

Rus sosyal medyasındaki bazı görüntülerde de köprüden dumanların yükseldiği görülmüştü.

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