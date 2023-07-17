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Dünya
AA 17.07.2023 09:49

Ukrayna basını, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının Ukrayna güçlerince düzenlendiğini duyurdu

Ukrayna basını, dün gece Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ukrayna basını, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının Ukrayna güçlerince düzenlendiğini duyurdu

RBK-Ukrayna haber sitesi, SBU’daki kendi kaynaklarına dayandırarak, dün gece Kırım Köprüsü'nün yapısındaki bozulma nedenlerine ilişkin haber yayımladı.

Haberde, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının, SBU ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından planlandığı ve su üstü insansız hava araçlarının yardımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Haber sitesine konuşan kaynağın, “Köprüye su üstü İHA’larıyla saldırıldı. Köprüye ulaşmak zordu ancak sonunda bunu yapmak mümkün oldu.” ifadesine yer verildi.

Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım’ın Sözde Valisi Sergey Aksenov, Kırım Köprüsü'nde detaylarına yer verilmeyen acil bir durumun yaşandığını, bu nedenle köprünün araç trafiğine kapatıldığını belirtmişti.

Rus sosyal medyasında çıkan bazı görüntülerde, köprüden dumanların yükseldiği görülmüştü.

Basında çıkan bazı haberlerde de Ukrayna ordusunun gece saatlerinde köprüye füze saldırısı gerçekleştirildiği belirtmişti.

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