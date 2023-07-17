Açık 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 17.07.2023 07:50

Twitter, Elon Musk sonrası reklam gelirlerinin neredeyse yarısını kaybetti

Twitter'ın geçen Ekim ayında Elon Musk tarafından 44 milyar dolara satın alınmasından bu yana reklam gelirlerinin neredeyse yarısını kaybettiği açıklandı.

Twitter, Elon Musk sonrası reklam gelirlerinin neredeyse yarısını kaybetti

Şirketin, Haziran ayında beklenen gelir artışını görmediği, ancak Temmuz'un "biraz daha umut verici" olduğu duyuruldu.

Musk, maliyetleri düşürmek için 2022'de görevi devraldığında Twitter'ın 7 bin 500 çalışanının yaklaşık yarısını görevden aldı.

Bazı tahminlere göre rakip uygulama Threads şu anda 150 milyon kullanıcıya sahip.

Instagram ile yerleşik bağlantısı, Meta tasarımlı platforma otomatik olarak iki milyar potansiyel kullanıcıya erişim sağlıyor.

Bu arada rakibi Twitter da ağır bir borç yükü altında mücadele ediyor.

Elon Musk reklam gelirindeki yüzde 50'lik düşüş için bir zaman çerçevesi koymasa da, hafta sonu nakit akışının negatif olmaya devam ettiğini söyledi.

Twitter'da paylaştığı mesajda bu akışın pozitife dönüşmesinin ilk amacı olduğunu yazdı.

Bu ayın başlarında Twitter, kullanıcılarının kaç tweet okuyabileceğini kısıtlamaya karar verdi.

Doğrulanmamış kullanıcılar günde bin, doğrulanmış kullanıcılar ise günde 10 bin tweet okuyabiliyor.

ETİKETLER
Twitter Elon Musk Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Yeni hayat filmi gerçek oldu: Çiğ balık yiyip yağmur suyu içerek hayatta kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:13
3 ilde dün başlayan orman yangınları kontrol altına alınamadı
07:49
Yeni hayat filmi gerçek oldu: Çiğ balık yiyip yağmur suyu içerek hayatta kaldı
07:25
Güney Kore’de su altında kalan tünelden 13 ceset çıkarıldı
07:15
"Yerinde Dönüşüm" projesine başvurular bugün başlıyor
07:05
İzmir'de düğün salonunda duvar yıkıldı: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı
06:58
Mersin'de tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü
Selfie çekerken 20 bisikletliye kaza yaptırdı
Selfie çekerken 20 bisikletliye kaza yaptırdı
FOTO FOKUS
Çanakkale'deki orman yangını
Çanakkale'deki orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ