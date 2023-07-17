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Dünya
BBC, İHA 17.07.2023 07:21

Güney Kore’de su altında kalan tünelden 13 ceset çıkarıldı

Güney Kore'nin orta kesimlerindeki Cheongju şehrinde sular altında kalan bir tünelde mahsur kalan yolculara ulaşmaya çalışan kurtarma ekipleri 13 ceset çıkardı. Ülke genelinde şiddetli yağışın neden olduğu sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 37’ye yükselirken, 10’dan fazla kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Güney Kore’de su altında kalan tünelden 13 ceset çıkarıldı

Güney Kore’de Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Karargahı tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışlara bağlı sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 37’ye yükselirken, 10’dan fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Ülkede 13 ilde toplam 7 bin 866 kişi tahliye edilirken, 20 bin hektarlık tarım arazisi sular altında kaldı, 561 bin hayvan telef oldu.

Şiddetli yağışlar nedeniyle 216 yol trafiğe kapanırken, ülke genelinde 273 kamu ve özel mülk hasarı rapor edildi.

Cumartesi gecesi, patlayan bir nehir kıyısından gelen sel suları alt geçide döküldü ve hızla insanları arabalarında ve yolcuları bir otobüste mahsur bıraktı.

Yetkililer henüz 685 metrelik tünelde kaç kişinin mahsur kaldığını açıklamadı, ancak 15 araç olduğunu söylediler.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, afetle mücadele operasyonları için, 472 askeri personel ve 69 devlet ekipmanının gönderildiğini açıkladı.

Güney Kore’de, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 14 kişi, 2020 yılında ise ülke genelinde sel ve toprak kaymalarına bağlı olarak 48 kişi hayatını kaybetmişti.

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