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Dünya
BBC 17.07.2023 07:41

Yeni hayat filmi gerçek oldu: Çiğ balık yiyip yağmur suyu içerek hayatta kaldı

Avustralyalı bir denizci, köpeğiyle çıktığı bir deniz yolculuğunda teknesinin fırtınada hasar görmesinin ardından çiğ balık yiyip yağmur suyu içerek iki ay hayatta kaldı.

Yeni hayat filmi gerçek oldu: Çiğ balık yiyip yağmur suyu içerek hayatta kaldı

Tom Hanks'in başrolünde oynadığı ve ıssız adada kalan bir adamı canlandırdığı film, Meksika açıklarında gerçeğe dönüştü.

Sidney'de ikamet eden 51 yaşındaki Tim Shaddock ve köpeği Bella, Nisan ayında Fransız Polinezyası'na gitmek üzere Meksika'dan ayrıldı.

Shaddock Meksika'nın La Paz şehrinden 6 bin kilometreden uzun bir yolculuğa çıktı, ancak kısa süre sonra gemisinin elektronik aksamı kötü hava koşulları nedeniyle kesildikten sonra Kuzey Pasifik okyanusunda sürüklenmeye başladı.

Çiğ balık yiyip yağmur suyu içerek iki ay hayatta kalan adam ve köpeği, bir helikopter onları fark ettikten sonra bölgeye yakın tekne tarafından kurtarıldı.

9News'e konuşan adam, "Denizde çok zor bir sınavdan geçtim. Sadece dinlenmeye ve iyi yemeğe ihtiyacım var çünkü uzun süredir denizde yalnızım. Bunun dışında sağlığım çok iyi." dedi.

Shaddock, olta takımlarının hayatta kalmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Ayrıca teknesinin tentesinin altına sığınarak güneş yanığından kaçınmayı başardı.

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