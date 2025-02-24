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Dünya
AA 24.02.2025 11:51

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ile her alanda temas halindeyiz

Dışişleri Bakanı Lavrov, "Uluslararası gerilimlere rağmen Türkiye ile Rusya her alanda temas halindedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin sürekli temas halinde" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ile her alanda temas halindeyiz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:

(Ukrayna'yla) Savaşın ortaya çıkma sebepleri ortadan kaldırılmadan bunun bitmesi mümkün değil

(ABD'yle) Riyad’daki görüşmelerde farklı görüşler ortaya çıktı. ABD’li ortaklarımızla görüşmelerimize devam edeceğiz

(Ukrayna'da) Askeri harekat, müzakerelerde bizi tatmin eden bir sonuç ortaya çıktığında durabilir

ABD'den, İstanbul görüşmeleri temel olarak kabul edilebilir şeklinde bir açıklama duymadım. Boris Johnson, Ukrayna’nın bunu imzalamasını engelledi

(ABD’yle) Büyükelçilik faaliyetlerini başlatmak için bu hafta kapsamlı istişareler yapılacak. Umarım suni engellerle karşılaşmayız

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