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Dünya
AA 24.02.2025 10:41

Avustralya ordusunda Yahudi subayın hassas bilgilere erişimi, İsrail ile bağları nedeniyle kaldırıldı

Avustralya Savunma Kuvvetleri'nde (ADF) görev yapan Yahudi bir subayın hassas bilgilere erişim yetkisi tanıyan güvenlik izni, İsrail ile bağları nedeniyle "yabancı etki ve istismara açık olduğu" gerekçesiyle iptal edildi.

Avustralya ordusunda Yahudi subayın hassas bilgilere erişimi, İsrail ile bağları nedeniyle kaldırıldı

SBS News'un haberine göre, İsrail ile "açıklanamayan bağlarına" ilişkin açılan davada mahkeme, ADF subayının bu ülkeye sadakatinin Avustralya hükümetine gösterdiğinden daha yüksek düzeyde olduğunu tespit etti.

Mahkeme raporunda, "Avustralya Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı'nın (ASIO) değerlendirmesine göre, başvuru sahibinin Avustralya'ya sadakati, yabancı etkilere açıklığı ve güvenlik personeli yükümlülüklerine uyumu konusunda güvenlik açısından risk teşkil eden endişeler bulunmaktadır." ifadesi yer alırken, 19 yıldır Avustralya ordusunda görev yapan subayın "İsrail'i yabancı bir hükümet olarak görmediğini belirttiği" ve "istendiği takdirde İsrail'e gizli veya hassas bilgiler verebileceğini söylediği" kaydedildi.

İsrail'de tamamladığı savunma, güvenlik ve ateşli silahlar eğitimlerini Avustralyalı yetkililere açıklamadığı aktarılan subaya hassas bilgilere erişim yetkisi tanıyan güvenlik izni, mahkeme kararıyla kaldırıldı.

İsrail vatandaşı olmadığı belirtilen Yahudi subay, söz konusu karara itiraz etti.

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