Güney Korelilerin yüzde 52'si, Yoon'un azline karar verilmesi gerektiği kanaatinde

Yonhap'ın haberine göre, Güney Koreli araştırma şirketi Realmeter, Yoon'un Anayasa Mahkemesinde süren azil davasına ilişkin kamuoyunun nabzını tuttu.

1006 yetişkinin yer aldığı ankette katılımcıların yüzde 52'si, Anayasa Mahkemesinin Yoon'un azline karar vermesi gerektiğini ifade etti, yüzde 45,1'i ise görevinden uzaklaştırılan Yoon'un yeniden devlet başkanı olması kararını desteklediklerini belirtti.

Anayasa Mahkemesinin azil davası sürecinin "adil" sürdüğünü düşünen katılımcıların oranı yüzde 50,7, sürecin "adil olmadığı" kanaatini taşıyanların oranı ise yüzde 45 olarak paylaşıldı.

Yoon'un tutuklanma süreci

Güney Kore Ulusal Meclisinin, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu nedenle görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Yoon, 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Güney Kore Savcılığı, 26 Ocak'ta Yoon hakkında "ayaklanmaya liderlik etme" suçlamasıyla iddianame hazırlandığını açıklamıştı.

Yoon hakkındaki 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle başlatılan azil davası, Anayasa Mahkemesinde sürüyor.