Duman -2.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.02.2025 11:01

Trump yönetiminin refakatçisi bulunmayan göçmen çocukları sınır dışı etmeye hazırlandığı öne sürüldü

ABD'de Donald Trump yönetiminin, ülkeye tek başına gelen, ebeveyni veya refakatçisi olmayan göçmen çocukların, göç mahkemelerine çıkarılmalarına ya da sınır dışı edilmelerine yönelik girişim başlattığı ileri sürüldü.

Trump yönetiminin refakatçisi bulunmayan göçmen çocukları sınır dışı etmeye hazırlandığı öne sürüldü

Amerikan ABC News kanalının konu hakkında bilgi sahibi kaynağa dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi, sınır güvenliği personeline ebeveynleri olmayan göçmen çocukların takip altına alınması emrini verdi.

Bu kapsamda refakatçisi bulunmayan göçmen çocukların göç mahkemelerine çıkarılmaları veya sınır dışı edilmeleri öngörülüyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinden (ICE) elde edilen bilgiye göre, bu uygulamanın göçmen çocukları "insan kaçakçılığından ve diğer zararlardan korumayı" amaçladığı savunuldu.

3 farklı gruba ayrılan, refakatçisi bulunmayan göçmen çocukların 4 aşamada sınır dışı edilmesi planlanıyor.

Trump yönetimi, 19 Şubat'ta ülkeye tek başına gelen ve ebeveyni olmayan göçmen çocukların göç mahkemelerinde temsil edilmeleri için ayrılan fonların kesildiğini duyurmuştu.

Trump'ın göçmen karşıtı kararları

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın da kaldırıldığını duyurmuştu.

Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

ETİKETLER
ABD Donald Trump Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Avustralya ordusunda Yahudi subayın hassas bilgilere erişimi, İsrail ile bağları nedeniyle kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:04
Cumnhurbaşkanı Erdoğan: Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne güçlü desteğimizi sürdürüyoruz
12:11
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ile her alanda temas halindeyiz
12:03
İletişim Başkanı Altun'dan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin paylaşım
12:14
Bakan Fidan: Barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazırız
11:58
Emine Erdoğan'dan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin paylaşım
11:27
Güney Korelilerin yüzde 52'si, Yoon'un azline karar verilmesi gerektiği kanaatinde
Ödüllü yorgan ustası Kültür ve Sanat Çarşısı ile tezgahına kavuştu
Ödüllü yorgan ustası Kültür ve Sanat Çarşısı ile tezgahına kavuştu
FOTO FOKUS
Cumnhurbaşkanı Erdoğan: Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne güçlü desteğimizi sürdürüyoruz
Cumnhurbaşkanı Erdoğan: Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne güçlü desteğimizi sürdürüyoruz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ