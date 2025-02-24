Trump yönetiminin refakatçisi bulunmayan göçmen çocukları sınır dışı etmeye hazırlandığı öne sürüldü

Amerikan ABC News kanalının konu hakkında bilgi sahibi kaynağa dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi, sınır güvenliği personeline ebeveynleri olmayan göçmen çocukların takip altına alınması emrini verdi.

Bu kapsamda refakatçisi bulunmayan göçmen çocukların göç mahkemelerine çıkarılmaları veya sınır dışı edilmeleri öngörülüyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinden (ICE) elde edilen bilgiye göre, bu uygulamanın göçmen çocukları "insan kaçakçılığından ve diğer zararlardan korumayı" amaçladığı savunuldu.

3 farklı gruba ayrılan, refakatçisi bulunmayan göçmen çocukların 4 aşamada sınır dışı edilmesi planlanıyor.

Trump yönetimi, 19 Şubat'ta ülkeye tek başına gelen ve ebeveyni olmayan göçmen çocukların göç mahkemelerinde temsil edilmeleri için ayrılan fonların kesildiğini duyurmuştu.

Trump'ın göçmen karşıtı kararları

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın da kaldırıldığını duyurmuştu.

Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.