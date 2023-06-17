Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna konusunda Afrikalı liderlerle bir araya geldi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelen heyet, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde Konstantin Sarayı'nda Putin ile buluştu.

Heyette, Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Komorlar Devlet Başkanı Azali Assoumani'nin yanı sıra Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema, Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli, Kongo ve Uganda devlet başkanlarının temsilcileri yer aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da görüşmede hazır bulundu. Görüşme, 3 saatten fazla sürdü.

"Dünya gıda krizinin sebebi Ukrayna'daki operasyon değil"

Dünya gıda pazarındaki krizin, hiçbir şekilde Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonunun" bir sonucu olmadığını, Ukrayna'daki durumdan çok önce şekillenmeye başladığını vurgulayan Putin, "Bu kriz, Batılı ülkelerin, hem ABD hem de Avrupa ülkelerinin koronavirüs salgınıyla ilgili sorunlarını çözmek için akılalmaz, ekonomik olarak haksız emisyonlara girişmeye başlaması sonucu ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna tahılının dünya pazarlarına arzının yoksulluk ve açlık sorununu çözmeyeceğine dikkati çeken Putin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Afrika'nın en fakir ülkelerine tahıl tedariki önerisine uygun olarak her şeyi yaptıklarını belirtti.

Ukrayna'dan gıda ihracına ilişkin, 15 Haziran tarihli rakamları açıklayan Putin, tahıl sorununun çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu yönde çok şey yaptığını anımsattı.

Putin, sözlerine şöyle devam etti:

"Ukrayna limanlarından Rusya ve Türkiye'nin yardımlarıyla 31,7 milyon ton tarım ürünü ihraç edildi. İhtiyaç sahibi Afrika ülkeleri Cibuti, Somali, Sudan, Libya, Etiyopya'ya gönderilen tarım ürünü 976 bin ton. Bu, yüzde 3,1'e tekabül ediyor. Neo-kolonyal Avrupa yönetimi, daha doğrusu Amerikan yönetimi, uluslararası toplumu ve ihtiyaç sahibi Afrika ülkelerini yine aldattı. Bu arada gıdanın yüzde 38,9'u Avrupa Birliği ülkelerine gönderildi, 12,3 milyon ton Türkiye'ye, yüzde 11 diğer ülkelere gönderildi."

"Rusya müzakereleri hiçbir zaman reddetmedi"

Rusya'nın hiçbir zaman müzakereleri reddetmediğini vurgulayan Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımlarıyla geçen yıl martta Türkiye'de, Rusya ile Ukrayna heyetlerinin müzakereler yaptığını hatırlattı.

İstanbul'daki bu müzakerelerde, iki tarafın bir metin üzerinde anlaştığını, Ukrayna heyetinin de bu metni parafladığını dile getiren Putin, bugüne kadar bu metni hiç göstermediklerini söyledi.

Putin, İstanbul müzakerelerinde paraflanan belgeyi gösterdi

Belgeyi elinde tutarak, Afrikalı liderlere gösteren Putin, bu metnin, "Ukrayna'nın güvenliğinin garantileri ve kalıcı tarafsızlık anlaşması" olarak adlandırıldığını ifade etti. Metinde 18 maddenin bulunduğunu bildiren Putin, askeri birliklerden teçhizata kadar her şeyin detaylı olarak bu metinde yer aldığını anlattı.

Rus ordusu Kiev'den çekildikten sonra Kiev yönetiminin bu anlaşmayı "çöpe attığını" vurgulayan Putin, "Gelecekte başka herhangi bir anlaşmadan vazgeçmeyeceklerinin garantisi nerede? Ancak bu koşullar altında bile müzakere etmeyi asla reddetmedik. Biz değil, Ukrayna yönetimi kendisi müzakere yapmayacağını ilan etti. Hatta, Ukrayna Devlet Başkanı (Zelenskiy), müzakere yapmayı yasaklayan karar imzaladı. Bizden ne istiyorlar?" dedi.