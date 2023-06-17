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Dünya
AA 17.06.2023 21:41

Almanya’da tren istasyonunda yayalara ok ile yapılan saldırıda aşırı sağcı şüphesi

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Peine tren istasyonunda yayalara ok ile yapılan ve bir kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin polisin saldırganın aşırı sağcı olup olmadığını araştırdığı bildirildi.

Almanya’da tren istasyonunda yayalara ok ile yapılan saldırıda aşırı sağcı şüphesi
[Fotograf: AFP]

Braunschweig polisinden yapılan açıklamada, Peine tren istasyonu önündeki meydanda 29 yaşındaki kişinin yayalara ok attığı belirtildi.

Olay yerinde gözaltına alınan saldırganın ok ve yayın yanı sıra bir bıçak da taşıdığı bilgisi paylaşıldı.

Saldırganın kıyafeti ve görünüşünden dolayı saldırının aşırı sağcı motivasyonla yapıldığı olasılığının dışlanamayacağı aktarılan açıklamada, psikolojik sorunları olduğu emarelerini de taşıdığı belirtti.

Açıklamada, saldırıda yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan 22 yaşındaki bir kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Aşağı Saksyona İçişleri Bakanı Daniela Behrens de yaptığı açıklamada, saldırıda özelikle yabancı düşmanı ipuçlarının bulunup bulunmadığının araştırıldığı bilgisini paylaşarak, saldırının tüm yönleriyle araştırılması ve bu korkakça eylemin arka planının aydınlatılması gerektiğini ifade etti.

Behrens, polisin kararlı müdahalesiyle daha fazla kişinin zarar görmediğini belirterek, kısa sürede faili gözaltına alan polise teşekkür etti.

Öte yandan Braunschweiger Zeitung gazetesinin haberinde saldırganın aşırı sağcı bir rock grubunun tişörtünü giydiği kaydedildi.

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