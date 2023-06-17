Rusya Enerji Bakanı Şulginov: Pakistan'a petrol sevkiyatında özel indirim yok

Şulginov, St. Petersburg’ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın Pakistan’a indirimli fiyattan petrol sattığı iddialarını değerlendirdi.

Pakistan’ın, Rusya için Hindistan gibi önemli bir ortak olduğuna işaret eden Şulginov, “İlk petrol sevkiyatı kısa süre önce gönderildi ve gelecekte daha fazla sevkiyat olacak.” ifadesini kullandı.

Rusya’nın Pakistan’a petrol sevkiyatında indirim uygulamadığını belirten Şulginov, “Pakistan'a petrol sevkiyatı başladı ancak özel bir indirim yok. Pakistan için fiyat diğer tüketicilerle aynı.” diye konuştu.

Şulginov, Pakistan’ın Rus petrolü için ödemeyi yuan cinsinden yaptığına yönelik iddialarına ilişkin de “Ödemenin dost ülkelerin para birimlerinde yapılması konusunda anlaştık.” değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 11 Haziran’da yaptığı açıklamada, Rusya’nın sevk ettiği petrolü indirimli fiyattan aldıklarını söylemişti.