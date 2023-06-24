Rusya Devlet Başkanı Putin: Cezası ağır olacak

Rusya Devlet Başkanı Putin, Wagner grubunun Rus güçlerine karşı başlattığı isyanı değerlendirmek üzere kamera karşısına geçti.

Putin, bunun devlete yönelik bir darbe olduğunu vurguladı. "Bu tam bir hainlik, devletimizi her türlü savunmaya hazırız." ifadesini kullandı.

"Arkadan bıçaklandığımızı görüyoruz" diyen Rusya Devlet Başkanı, bunun cezasının çok ağır olacağının altını çizdi.

"İsyana katılan herkes cezasını alacak" ifadesini kullandı.

Putin, Wagner askerlerine de seslendi; Hatadan vazgeçin, bu suçu işlemeyin dedi.

"Bu mücadeleyi kazanacağız, daha güçlü olacağız" vurgusu yaptı.