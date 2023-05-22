Rusya: Belgorod bölgesine Ukrayna sabotaj grubu girdi

Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırındaki Grayvoron topraklarına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri sabotaj ve keşif grubunun girdiğini belirtti.

Gladkov, “Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rusya Muhafız Birlikleri ve sınır görevlileri grubu etkisiz hale getirmek için gereken önlemleri alıyor.” ifadesini kullandı.

Bu bölgeye dünden bu yana Ukrayna tarafından insansız hava araçları ve havan toplarıyla saldırılar da düzenlendiğini aktaran Gladkov, yerleşim yerlerinde hasar meydana geldiğini ifade etti.

Gladov, saldırılarda, Glotovo köyünde 2 kişinin yaralandığını kaydetti.