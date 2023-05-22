Çok Bulutlu 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.05.2023 15:24

Moritanya'da Meclis seçimlerini iktidar partisi kazandı

Batı Afrika ülkesi Moritanya’da milletvekili ve yerel seçimleri, iktidar partisi kazandı.

Moritanya'da Meclis seçimlerini iktidar partisi kazandı
[Fotograf: AA]

Ulusal Bağımsız Seçim Komisyonunun açıkladığı resmi sonuçlara göre, iktidardaki El-İnsaf Partisi 176 sandalyeli Mecliste 80 koltuk elde etti.

İktidar partisiyle ittifak yapan partiler 36 koltuk alırken, muhalefet yalnızca 24 milletvekili çıkarabildi.

Mecliste kalan 36 sandalye için 27 Mayıs'ta ikinci tur seçimler yapılacak. Ülkedeki seçim sistemine göre, tek ya da 2 vekil çıkaran bölgelerde partilerin oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamaması durumunda yeniden seçim yapılıyor ve en çok oyu alan taraf kazanıyor.

Yaklaşık 1,7 milyon seçmenin oy kullandığı ülkede seçimlere katılım yüzde 71,8 oldu.

İktidar partisi ayrıca, 13 yerel konseyin hepsini almayı başardı.

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Şeyh el-Gazvani, seçimler için martta Ulusal Meclisi feshetmişti.

Sıradaki Haber
Eski İsrail Başbakanı Lapid, Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:26
İstanbul'da apartman merdiveninde 1 kişi ölü bulundu
16:25
Avusturya'da 2022'de Müslümanları hedef alan 1324 ırkçı saldırı yaşandı
16:25
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile görüştü
16:16
Kastamonu'da tarihi eser operasyonu: 5 gözaltı
16:13
Bolu'da bulunan yavru karaca koruma altına alındı
16:06
Kırgızistan ve Çin, değeri 1 milyar doları aşan anlaşmalar imzaladı
New York'taki Türkevi saldırıya uğradı
New York'taki Türkevi saldırıya uğradı
FOTO FOKUS
Dördüncü kattan düşen çocuk ölümden döndü
Dördüncü kattan düşen çocuk ölümden döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ