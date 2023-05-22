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Güncel
AA 22.05.2023 15:22

Polonya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Polonya'daki Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle İstanbul'a gönderildi.

Polonya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi

Oy kullanma işlemleri, Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinde 20-21 Mayıs'ta yapıldı.

Sorunsuz geçen oy kullanma işlemlerinin ardından sandıklarda toplanan kapalı zarflar, diplomatik torbalara konulup mühürlendikten sonra gece Varşova Büyükelçiliğinde muhafaza edildi.

Sabah saatlerinde havalimanına taşınan oy torbaları, diplomatik kurye eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul seferini gerçekleştirecek uçağa konuldu.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Polonya'da kayıtlı 10 bin 457 seçmenden 5 bin 89'u oy kullanmış ve katılım oranı yüzde 48,67 olarak kayıtlara geçmişti.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, şu ana kadar 1 milyon 99 bin 841 kişi yurt dışı temsilciliklerde, 54 bin 1 kişi gümrüklerde oy kullandı. Oy veren seçmen sayısı toplam 1 milyon 153 bin 842 oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde de 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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