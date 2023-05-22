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Güncel
AA 22.05.2023 14:33

Yağışlar Muş'taki tarım arazilerinde rekolte beklentisini artırdı

Muş'ta bu yıl etkili olan yağışlar, Muş Ovası'ndaki ekilebilir alanlarda rekolte beklentisini yükseltti.

Yağışlar Muş'taki tarım arazilerinde rekolte beklentisini artırdı

kim yapılan alanlarda incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, Muş Ovası'nın bölge ve Türkiye için önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Bu yıl ilkbaharın yağışlı geçmesi dolayısıyla buğday ve arpa üretiminde artış beklediklerini belirten Gün, "Bu yıl dekar başına 360 kilogram buğday, 325 kilogram ise arpa bekliyoruz. Muş, tarımsal ve hayvancılık potansiyeli yüksek illerin arasında. Bu yıl atıl durumdaki arazilerin desteklenmesi ve özellikle boş arazilerin kalmaması amacıyla projeler geliştirilerek çiftçiye yüzde 75 hibeli 600 ton buğday ve arpa tohumu, mazot ve gübre desteği verildi." diye konuştu.

Bu desteklerle 1 milyon 400 dekarlık alanda buğday, 400 bin dekarlık alana da arpa ekimi gerçekleştirildiğini ifade eden Gün, şöyle devam etti:

"Bu tahminler doğrultusunda hububatta toplamda 625 bin ton gibi yüksek bir rekolte bekleniyor. Yaptığımız tarla kontrollerinde ekim çıkışlarının çok iyi durumda olduğunu gördük. Eğer şartlar böyle devam ederse geçen senelere göre yüksek verim bekliyoruz. Hükümetimizin kararı ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alımların yapılması, çiftçilerimizin bu stratejik ürüne teveccühü daha fazla olmuştur."

Çiftçilerden Ahmet Demir ise geçen yıl 20 dönüm alanda buğday ektiğini belirterek, "Bu yıl devletimizin verdiği desteklerle 40 dönüm alanda buğday, yonca, arpa ve pancar ekimi yaptım. Yağışlar dolayısıyla yüzde 100 verim bekliyoruz. İnşallah devletimizin de destekleriyle çiftçimiz için önemli ve verimli bir yıl olacak." dedi.

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Muş Tarım Üretimi
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