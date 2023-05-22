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Güncel
AA 22.05.2023 14:07

Plakasız seyreden araçlara 8 bin 561'er lira ceza

Çorum'da trafikte plakasız seyrettiği tespit edilen araçlara 8 bin 561'er lira idari para cezası uygulandı.

Plakasız seyreden araçlara 8 bin 561'er lira ceza
[Temsili fotoğraf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki huzur ve güvenliği pekiştirmek amacıyla plakasız seyreden araçlara yönelik çalışma başlattı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının da yardımıyla plakasız seyrettiği tespit edilen araçlar, polis ekiplerince durduruldu.

Ekipler, Trafik Kanunu ve ilgili yönetmelikler açısından değerlendirdikleri araçların sürücülerine "Tescilli aracı sürücüsüz kullanmak" suçundan 6 bin 890 lira, "Tescilli araca yönetmelikte öngörülen ayıda tescil plakası takmamak" suçundan da 1671 lira olmak üzere toplam 8 bin 561 lira idari para cezası uyguladı.

Plakasız araçlara yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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