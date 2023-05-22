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Güncel
İHA 22.05.2023 13:32

Bitlis’te otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Bitlis'in Mutki ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Bitlis’te otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Mutki ilçesine bağlı Açıkalan köyü mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan B.G. (15) ve A.G. (13) ağır yaralandı.

Dereye uçan araçtaki yaralılar sağlık ve kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak tedavileri yapılmak üzere Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Bitlis Trafik Kazası
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