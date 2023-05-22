Çok Bulutlu 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.05.2023 15:22

AB, Moldova'da "Rusya'nın istikrarsızlaştırma çabalarına karşı" sivil misyon başlattı

Avrupa Birliği (AB), Moldova'da güvenlik sektörünün dayanıklılığını güçlendirmek için sivil misyon başlattığını bildirdi.

AB, Moldova'da "Rusya'nın istikrarsızlaştırma çabalarına karşı" sivil misyon başlattı
[Fotograf: AA]

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGDP) kapsamında Moldova'da AB Ortaklık Misyonu'nu (EUPM Moldova) başlattığı belirtildi.

Açıklamada, Moldova makamlarının talebi üzerine 24 Nisan'da resmi olarak kurulan misyonun, ülkenin kriz yönetimi yapılarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı, siber güvenlik dahil olmak üzere hibrit tehditlere karşı dayanıklılığını artırmayı, yabancı bilgi manipülasyonu ve müdahalesine karşı koymayı amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Moldova'yı istikrarsızlaştırma çabaları, Rusya'nın Ukrayna'da savaş başlatmasından bu yana gözle görülür şekilde arttı. Bu, AB'nin dış sınırlarının istikrarı ve güvenliği için doğrudan bir tehdit oluşturuyor." ifadesi kullanıldı.

ETİKETLER
AB Moldova
Sıradaki Haber
Polonya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:16
Kastamonu'da tarihi eser operasyonu: 5 gözaltı
16:13
Bolu'da bulunan yavru karaca koruma altına alındı
16:06
Kırgızistan ve Çin, değeri 1 milyar doları aşan anlaşmalar imzaladı
16:06
Anadolu Otoyolu'nun bir bölümü trafiğe kapatılacak
16:04
Avustralya Başbakanı Albanese, Assange'ın serbest kalması için çalıştığını söyledi
16:04
İspanya'da adliye memurları süresiz greve başladı
New York'taki Türkevi saldırıya uğradı
New York'taki Türkevi saldırıya uğradı
FOTO FOKUS
Dördüncü kattan düşen çocuk ölümden döndü
Dördüncü kattan düşen çocuk ölümden döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ