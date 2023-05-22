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Dünya
AA 22.05.2023 15:23

Eski İsrail Başbakanı Lapid, Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi

Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını "provokasyon" olarak nitelendirerek, sert bir şekilde eleştirdi.

Eski İsrail Başbakanı Lapid, Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi
[Fotograf: Reuters]

Muhalefetteki Gelecek Var Partisi (Yeş Atid) lideri Lapid, Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği ve büyük tepki çeken baskına ilişkin Ordu Radyosuna değerlendirmelerde bulundu.

Lapid, “Onun görevi gerilimi düşürmek ama Ben-Gvir bunun yerine sadece provokasyon yaratıyor.” dedi.

Ben-Gvir için “sorumsuz ve fanatik bir adam” nitelendirmesi yapan Lapid, “İsrail devletinin ulusal güvenliğinden sorumlu bir bakan olmasına izin verilmemeliydi.” diye konuştu.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 21 Mayıs'ta, özel korumaları ve İsrail güçlerinin yoğun koruması altında Harem-i Şerif'e girmişti.

Ben-Gvir'in bu baskını, işgal altındaki Filistin topraklarında tepkiyle karşılanmış ve gerilimi tırmandırmıştı.

Filistin yönetimi ve Müslüman ülkelerin yanı sıra ABD başta olmak üzere Batı ülkelerinden Ben-Gvir’in provokatif eylemine karşı tepkiler gelmişti.

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