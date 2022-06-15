Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya Avrupa'ya gaz arzını azaltacağını söyledi: Fiyatlar yüzde 10 arttı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Avrupa'da güne 98,5 eurodan başlayan doğal gazın megavatsaat fiyatı, 109 euroya yükseldi. Fiyatta yüzde 10'dan fazla artış görüldü.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören temmuz vadeli gaz kontrat fiyatı, dün megavatsaat başına 97 eurodan kapandı.
Fiyatlar, Türkiye saatiyle 16.53'te açılışa göre yüzde 10'dan fazla artarak megavatsaat başına 109 euro oldu.
Fiyatlardaki artışta, Rus enerji şirketi Gazprom'un teknik sorunlar nedeniyle Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatını azaltacağı uyarısı etkili oldu.
Ayrıca Gazprom'un, İtalyan enerji firması ENI'ye sağladığı gaz akışında yüzde 15'lik kesintiye gitmesi fiyatları tırmandırdı.
Etiketler: Avrupa Birliği Doğalgaz
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