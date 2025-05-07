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Dünya
AA 07.05.2025 22:35

Rusya: Ateşkesin önündeki tek engel Kiev’dir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın ateşkese karşı olmadığını gösterdiğini belirterek, "Ateşkesin önündeki tek engel, anlaşmaları ihlal eden ve uzun vadeli ateşkesin şartlarını ciddi şekilde müzakereye yanaşmayan Kiev'dir." dedi.

Rusya: Ateşkesin önündeki tek engel Kiev’dir

Zaharova yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg’un Fox News'e verdiği röportajda, “Rusya ile Ukrayna arasında 30 günlük bir ateşkes sağlanmasının önündeki tek engelin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu öneriye karşı çıkması” şeklindeki ifadelerini eleştirdi.

Rusya’nın hiçbir zaman ateşkese karşı olmadığının altını çizen Zaharova, bunu iki kere gösterdiklerini belirtti.

Zaharova, Trump’ın mart ayında önerdiği "enerji alt yapı tesislerine yönelik saldırıların 30 günlüğüne durdurulması"nı desteklediklerini ve Rusya'nın Paskalya Bayramı’nda ateşkes ilan ettiğini hatırlatarak, “Kiev'in bunlara uyması uzun vadeli bir ateşkese doğru atılmış bir adım olabilirdi. Ne yazık ki Kiev her ikisini de sabote etti.” ifadesini kullandı.

Washington'dan Chicago'ya kadar olduğu gibi 1200 kilometrelik mesafeye sahip tüm muharebe temas hattı boyunca ve 30 gün gibi uzun bir sürenin ateşkes rejiminin üzerinde çalışılması gereken çok sayıda nüansı beraberinde getirdiğini defalarca dile getirdiklerini bildiren Zaharova, ateşkese uyumun kontrolünün önem taşıdığını kaydetti.

Zaharova, bu sürenin Ukrayna ordusu tarafından muharebe potansiyelinin artırılması, hızlandırılmış seferberlik ve silah temini için kullanabileceğini kaydetti.

Böylesi bir durumda 30 gün içinde çatışmanın yeni bir şiddette alevleneceğini dile getiren Zaharova, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla ateşkesin önündeki tek engel, anlaşmaları ihlal eden ve uzun vadeli ateşkesin şartlarını ciddi şekilde müzakereye yanaşmayan Kiev'dir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Zafer Bayramı'nda ilan ettiği 8-10 Mayıs tarihlerindeki 72 saatlik ateşkes sırasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sergileyeceği tavır, onun barışçıl niyetlerinin bir sınaması olacak."

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