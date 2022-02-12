Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus Pasifik Filosunun tatbikat yaptığı bölgede Kuril Adalarından Urup Adası yakınında ABD Deniz Kuvvetlerine ait Virginia tipi denizaltının tespit edildiği duyuruldu.

Rus tarafının ülke kara sularını terk etmesi yönündeki uyarısını denizaltı mürettebatının önce dikkate almadığı belirtilen açıklamaya göre, Rus Pasifik Donanmasına ait "Marşal Şapoşnikov" firkateyni uygun araçlar kullandı ve bunun üzerine ABD denizaltısının Rus kara sularını terk etti.

Olayla ilgili olarak ABD’nin Moskova Büyükelçiliği askeri ataşesi Rusya Savunma Bakanlığına çağrıldı.