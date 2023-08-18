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Dünya
AA 18.08.2023 21:05

Rusya 54 İngiliz vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, aralarında bürokratlar, BBC, The Guardian ve The Daily Telegraph'tan bazı gazetecilerin de bulunduğu 54 İngiliz vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi.

Rusya 54 İngiliz vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi
[Fotograf: Reuters]

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İngiliz hükümetinin Rusya'ya yönelik "düşmanca tavrıyla" bağlantılı olarak önlemlerin alındığı belirtildi.

Bu bağlamda, Ukrayna'ya misket bombası verilmesinden sorumlu olduğu belirtilen İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Annabel Goldie'ye Rusya'ya giriş yasağı konulduğu belirtilen açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı veren Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan'ın da yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

BBC, The Guardian ve The Daily Telegraph'tan bazı gazetecilerin de bulunduğu 54 İngiliz vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bu yöndeki yaptırımların devam edeceği ifade edildi.

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