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Dünya
AA 18.08.2023 21:00

Biden: Birlikte durdukça ülkelerimiz daha güçlü ve dünya daha güvenli

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya ve Güney Kore ile tarihi zirvenin yapıldığı Camp David'den, "Birlikte durdukça ülkelerimiz daha güçlü ve dünya daha güvenli." mesajını verdi.

Biden: Birlikte durdukça ülkelerimiz daha güçlü ve dünya daha güvenli
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Maryland eyaletindeki Camp David'de Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdide karşı üçlü zirvede bir araya geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD, Japonya ve Güney Kore, Pasifik'te bir güvenlik krizi veya tehdidi olması durumunda üç ülkeyi birbirleriyle istişare etme taahhüdünde buluşturan yeni karar aldı.

Biden, Camp David'den yaptığı açıklamada, "Biz birlikte durdukça ülkelerimiz daha güçlü ve dünya daha güvenli." ifadesine yer verdi.

Siyasi cesaretleri için konuk liderlere teşekkür eden Biden, "Bu, sadece Camp David'de ev sahipliği yaptığım ilk zirve değil, aynı zamanda Japonya, Kore Cumhuriyeti ve ABD liderleri arasındaki ilk bağımsız zirve." değerlendirmesinde bulundu.

Üçlü zirve öncesinde Biden'ın, Yoon ve ardından Kişida ile ayrı ayrı görüştüğü belirtildi.

Çin, üçlü zirveye tepki gösterdi

Çin tarafından bu sabah yapılan açıklamada, ABD, Japonya ve Güney Kore liderlerini bugün Camp David'de buluşturan üçlü zirve, "bloklar arası cepheleşmeyi ve askeri blokları Asya-Pasifik'e taşımaya yönelik bir girişim" olarak değerlendirildi.

ABD, Japonya ve Güney Kore'nin 16 Temmuz'da yaptığı üçlü füze tatbikatından kısa bir süre sonra Çin ve Rusya da Japon Denizi'nde ortak askeri tatbikat gerçekleştirmiş, bir hafta sonra Kuzey Kore'nin başkent Pyongyang'da düzenlediği askeri geçit töreninde Çin ve Rusya'dan temsilciler yer almıştı.

ABD'nin Çin'in artan küresel ve bölgesel gücüne karşı onun Doğu Asya'daki komşusu olan iki ortağıyla ittifak bağlarını güçlendirme çabaları, Pekin'in üçlü buluşmayı dikkatle ve endişeyle izlemesine yol açıyor.

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