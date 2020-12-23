Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 12:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya, 2 Kolombiyalı diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya, Kolombiya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 2 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.
Kolombiya Büyükelçisi Alfonso Pedro Lasaro, Rusya Dışişleri Bakanlığa çağrıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın Bogota Büyükelçiliğindeki 2 diplomatın ülkeden gönderilmesi protesto edildi.
Açıklamada, "Bu adım, Rusya ile Kolombiya arasındaki geleneksel dostane ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin ruhuna uymuyor. Mütekabiliyet ilkesinden yola çıkarak Rus tarafı Moskova'daki Kolombiyalı 2 diplomatı istenmeyen kişi ilan etti." denildi.
Dün Kolombiya, Rusya'nın Bogota Büyükelçiliğinde görevli 2 diplomattan ülkede "uygunsuz faaliyetler" içinde olduklarını öne sürerek ülkeyi terk etmesini istemişti.
Etiketler: Rusya
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