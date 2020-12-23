Kolombiya Büyükelçisi Alfonso Pedro Lasaro, Rusya Dışişleri Bakanlığa çağrıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın Bogota Büyükelçiliğindeki 2 diplomatın ülkeden gönderilmesi protesto edildi.

Açıklamada, "Bu adım, Rusya ile Kolombiya arasındaki geleneksel dostane ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin ruhuna uymuyor. Mütekabiliyet ilkesinden yola çıkarak Rus tarafı Moskova'daki Kolombiyalı 2 diplomatı istenmeyen kişi ilan etti." denildi.

Dün Kolombiya, Rusya'nın Bogota Büyükelçiliğinde görevli 2 diplomattan ülkede "uygunsuz faaliyetler" içinde olduklarını öne sürerek ülkeyi terk etmesini istemişti.