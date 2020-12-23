Ülkede 24 bin 740 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 554 bin 920’e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımdaki hasta sayısı 5 bin 216'ya ulaştı.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, ülkede yüksek ölüm sayıları nedeniyle cenazelerin yakıldığı bazı krematoryumların kapasiteleri yetersiz kalıyor.