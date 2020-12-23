Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da can kaybında rekor artış
[Fotoğraf: AA]
Almanya'da son 24 saatte 962 kişi koronavirüsten öldü, toplam can kaybı 27 bin 968’e çıktı.
Ülkede 24 bin 740 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 554 bin 920’e yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımdaki hasta sayısı 5 bin 216'ya ulaştı.
Alman medyasında yer alan haberlere göre, ülkede yüksek ölüm sayıları nedeniyle cenazelerin yakıldığı bazı krematoryumların kapasiteleri yetersiz kalıyor.
Etiketler: Almanya Koronavirüs
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