Rusya, 131 Avustralya vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avustralya hükümetinin bazı Rus vatandaşlarına "siyasi gerekçelerle" yaptırım uyguladığı aktarıldı.

Buna karşılık olarak 131 Avustralya vatandaşının ülkeye girişine yasak getirildiği kaydedilen açıklamaya göre, bu kişiler arasında askeri yetkililer, şirket yöneticileri ve gazeteciler bulunuyor. Söz konusu isimlerin yer aldığı liste de yayımlandı.

Açıklamada, Avustralya'nın Rusya'ya karşı siyaset izlemeye devam ettiği ve bu nedenle yaptırım listesinin güncellenmesiyle ilgili çalışmaların sürdürüleceği aktarıldı.