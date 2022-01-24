Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Batı Askeri Bölgesi, çok sayıda savaş gemisinin Baltık Denizi'nde tatbikat gerçekleştireceğini açıkladı.

Açıklamada, "20 savaş gemisi, planlanmış muharebe eğitimi faaliyetlerinin bir parçası olarak görevleri yerine getirmek için Baltık Denizi'nin belirlenmiş bölgelerine girmiştir." ifadesi yer aldı.

Rusya Savunma Bakanlığından 20 Ocak'ta yapılan açıklamada, Rus donanmasının, ocak ve şubat aylarında "sorumlu" olduğu tüm bölgelerde seri askeri tatbikatlar gerçekleştireceği bildirilmişti.