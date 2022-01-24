Tayvan Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Çin’e ait 39 savaş uçağının güneybatı Tayvan hava savunma teşhis bölgesine (ADIZ) girdiğini duyurdu.

Bunun hemen ardından ABD Donanmasına ait nükleer güçle çalışan uçak gemisi Carl Vinson ve USS Abraham Lincoln nükleer gemisinin de aralarında bulunduğu filo, Japonya Donanmasına ait savaş gemilerinin de katılımıyla Filipin Denizinde ortak tatbikat gerçekleştirdi.

[Fotoğraf: DHA]

Asya-Pasifik bölgesinde gerçekleştirilen ortak tatbikatın görüntüleri paylaşıldı.

ABD ve Japon donanması dün ayrı ayrı yaptıkları açıklamada, Çin Doğu Denizi’nin batısında Japonya ve Filipinler arasında Tayvan’ın da bulunduğu Filipinler Denizi’nde 17 -22 Ocak tarihlerinde ortaklaşa tatbikat yaptıklarını ifade etti.

[Fotoğraf: DHA]

Japonya Sahil Güvenlik yetkilileri yaptığı açıklamada “Japonya-ABD İttifakının etkin caydırıcılık ve müdahale kabiliyetini güçlendirmek için Okinawa'nın güneyinde, uçak gemisi USS Carl Vinson ve USS Abraham Lincoln dahil olmak üzere on ABD Donanması gemisiyle ikili bir tatbikat gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.