Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber
Almanya'da üniversite kampüsünde silahlı saldırı
[Fotoğraf: AFP]
Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi kampüsünde silahlı saldırıda bulunuldu.
Saldırının üniversiteye ait bir amfide gerçekleştirildiğini açıklayan polis, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığını duyurdu.
Polis, saldırganın öldüğü bilgisini paylaşırken, Bild gazetesi intihar ettiğini kaydetti. Ancak saldırganın intihar mı ettiği yoksa polis ya da bir başkası tarafından mı etkisiz hale getirildiği konusunda henüz resmi bilgi verilmedi.
Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Saldırının düzenlendiği kampüste, botanik bahçesi ve üniversite hastanesinin bölümlerinin olduğu öğrenildi.
Etiketler: Almanya
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