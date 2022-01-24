Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Yunanistan genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşım ve eğitimde aksamalara neden oldu. Pek çok kentte eğitime iki gün ara verilen ülkenin bazı bölgelerinde ise elektrik kesintileri yaşanıyor.
Yoğun kar yağışı kuzey bölgeler başta olmak üzere Yunanistan'ın tamamını etkisi altına aldı. Ulaşımda aksamalar yaşanırken, birçok kentte okullar iki günlüğüne tatil edildi.
Sivil Savunma Genel Sekreterliği, başkent Atina'da, halka mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.
Elverişsiz hava koşulları, bazı bölgelerde ise elektrik kesintisine neden oldu.
Etiketler: Kar Yağışı Yunanistan
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