Çok Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Reuters 31.05.2023 09:55

Rus petrol rafinerisine insansız hava aracı düştü

Rusya, ülkenin güneyindeki bir petrol rafinerisine insansız hava aracı düştüğünü duyurdu.

Rus petrol rafinerisine insansız hava aracı düştü
[AP (Arşiv)]

Rus devlet haber ajansı RIA'nın yerel yetkililere dayandırdığı habere göre, çarşamba günü Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesindeki Ilsky petrol rafinerisine bir insansız hava aracı düştü.

Herhangi bir can kaybı veya altyapı hasarına yol açmadı.

Putin: Moskova’ya yönelik İHA saldırıları "terör eylemi"
Putin: Moskova’ya yönelik İHA saldırıları "terör eylemi"

Rus yetkililer daha önce Ukrayna'dan Azak Denizi'nin karşısında yer alan Ilsky rafinerisine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini bildirmişti.

Salı günü Rusya, Ukrayna'yı Moskova'ya yönelik bir insansız hava aracı saldırı girişimi dalgasından sorumlu tuttu.

ETİKETLER
Rusya İnsansız Hava Aracı (İHA)
Sıradaki Haber
Özbekistan-Kırgızistan sınırına örülen duvar yıkıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:12
İletişim Başkanlığı sosyal medyadaki "kabine" listesini yalanladı
11:11
Kosova ile Sırbistan arasında sular durulmuyor
11:08
Taliban'a göre Afganistan'da 4 bin hektar haşhaş tarlası yok edildi
11:05
Küresel ısınma nedeniyle 'orman yangını sezonu' daha erken başlıyor
11:11
Nevşehir'de tarihi eser operasyonu: Altın objeler ele geçirildi
11:07
İstanbul'da sahte pasaport operasyonu: 2 tutuklu
Kenya'da atık cam kırıntıları yeniden üretime kazandırılıyor
Kenya'da atık cam kırıntıları yeniden üretime kazandırılıyor
FOTO FOKUS
Güzeldere Vadisi güzelliğiyle kartpostalları aratmıyor
Güzeldere Vadisi güzelliğiyle kartpostalları aratmıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ