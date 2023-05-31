9 günlük görevi sona erdi, astronotlar dünyaya döndü

Dokuz günlük görev tamamlandı...

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar dünyaya döndü.

Amerikan Axiom Space şirketinin seferiyle uzaya giden 4 astronot dünyaya geri döndü.

Astronotları taşıyan kapsül Türkiye saatiyle sabah 6'da Florida sahiline indi.

Uzay görevine eski NASA astronotu Peggy Whitson önderlik etti.

Diğer mürettebat ise Amerikalı pilot John Shoffner, Suudi Arabistanlı astronot Ali el-Karni ve Suudi Arabistanlı bilim insanı Rayyana Barnavi'den oluşuyor.

Kanser üzerine çalışan ve uzaya giden ilk Suudi Arabistanlı kadın olan Barnavi, uzay istasyonunda da meme kanseri üzerine bilimsel çalışmalar gerçekleştirdi.