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Dünya
TRT Haber 31.05.2023 09:37

9 günlük görevi sona erdi, astronotlar dünyaya döndü

ABD merkezli Axiom Space firmasının Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürdüğü astronotlar dünyaya döndü. 4 kişilik mürettebatın içinde Suudi Arabistan'ın ilk kadın astronotu da yer alıyor.

9 günlük görevi sona erdi, astronotlar dünyaya döndü
[Fotograf: Reuters]

Dokuz günlük görev tamamlandı...

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar dünyaya döndü.

Amerikan Axiom Space şirketinin seferiyle uzaya giden 4 astronot dünyaya geri döndü.

Astronotları taşıyan kapsül Türkiye saatiyle sabah 6'da Florida sahiline indi.

Uzay görevine eski NASA astronotu Peggy Whitson önderlik etti.

Diğer mürettebat ise Amerikalı pilot John Shoffner, Suudi Arabistanlı astronot Ali el-Karni ve Suudi Arabistanlı bilim insanı Rayyana Barnavi'den oluşuyor.

Kanser üzerine çalışan ve uzaya giden ilk Suudi Arabistanlı kadın olan Barnavi, uzay istasyonunda da meme kanseri üzerine bilimsel çalışmalar gerçekleştirdi. 

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ABD Uzay Çalışmaları Suudi Arabistan
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