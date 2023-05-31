Japonya, saman nezlesiyle mücadelede sedir ağaçlarının sayısını yüzde 20 azaltacak

Japonya hükümeti, sedir ağaçları kaynaklı görülen saman nezlesiyle mücadele ve polen emisyonunu düşürme politikasında güncelleme yaptı.

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanı Nomura Tetsuro, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile bir araya geldi. Yeni mücadele planı duyuruldu.

Buna göre saman nezlesi ile mücadelede, Japonya hükümeti, halihazırda her yıl kesime uğrayan 50 bin hektarlık alanı, 70 bin hektara çıkaracak.

Dikili sedir ağacı sayısının gelecek 10 yıl içinde yüzde 20 düzeyinde azaltılması yoluyla, 30 yıl içinde polen emisyonunun yarıya indirilmesi hedeflenecek.

Genç sedir ağaçları, daha az polen salan türlerle değiştirilecek. Nezle semptomlarının hafifletilmesi için bağışıklık artırıcı ilaçlarının yıllık üretimi artırılacak.

Yeni politika doğrultusunda, özellikle bahar mevsimlerinde burun akıntısı, hapşırma gibi semptomları tetikleyen polen alerjenlerin etkisinin azaltılması amaçlanıyor.

Başbakan Kişida, açıklamasında, "Saman nezlesi etkili bir şekilde ele alınmayan bir sosyal sorun. Geleceği göz önünde bulundurarak acil önlem gerekiyor." dedi.