Kolombiya, 5 yıl sonra Güney Amerika Uluslar Birliği'ne geri dönme kararı aldı

Eski Cumhurbaşkanı Ivan Duque döneminde UNASUR'dan ayrılan Kolombiya, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun kararıyla birliğe dönme kararı aldı.

Petro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, UNASUR'a tekrardan katılacaklarını belirterek, birliğin isminin "Güney Amerika Ulusları Birliği" olarak değiştirilmesi talebinde bulundu.

Petro, "Kongre'ye sunulan yasanın onaylanmasının ardından UNASUR'a yeniden katılma kararı aldık ve zaman içerisinde çoğulculuğu ve kalıcılığı garanti altına almak için Güney Amerika Ulusları Birliği olarak isimlendirilmesini talep ettim." ifadesini kullandı.

UNASUR'dan 2019'da ayrılan Arjantin 22 Mart'ta, Brezilya ise 8 Nisan'da yeniden dönüş yaptıklarını bildirmişti.

UNASUR, Chavez'in teşvikiyle kurulmuştu

UNASUR'a güncel olarak üye olan ülkeler Venezuela, Bolivya, Guyana, Surinam ve Peru'dan oluşuyor.

UNASUR, Venezuela eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in teşvikiyle 2008'de ABD'nin bölgedeki etkisine karşı kurulmuştu.

UNASUR'da yer alan 6 ülke, bloğa kimin liderlik edeceği konusunda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle 21 Nisan 2018'de üyeliklerini askıya almıştı.

Bolivya, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Paraguay ve Peru, genel sekreter seçimindeki görüş ayrılıkları üzerine o dönem UNASUR'dan geçici olarak ayrılma kararı aldıklarını duyurmuştu.