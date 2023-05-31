Çok Bulutlu 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.05.2023 07:43

Kolombiya, 5 yıl sonra Güney Amerika Uluslar Birliği'ne geri dönme kararı aldı

Kolombiya, 2019'da ayrıldığı Güney Amerika Uluslar Birliğine (UNASUR) yeniden dönüş yapacağını duyurdu.

Kolombiya, 5 yıl sonra Güney Amerika Uluslar Birliği'ne geri dönme kararı aldı
[Fotograf: AA]

Eski Cumhurbaşkanı Ivan Duque döneminde UNASUR'dan ayrılan Kolombiya, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun kararıyla birliğe dönme kararı aldı.

Petro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, UNASUR'a tekrardan katılacaklarını belirterek, birliğin isminin "Güney Amerika Ulusları Birliği" olarak değiştirilmesi talebinde bulundu.

Petro, "Kongre'ye sunulan yasanın onaylanmasının ardından UNASUR'a yeniden katılma kararı aldık ve zaman içerisinde çoğulculuğu ve kalıcılığı garanti altına almak için Güney Amerika Ulusları Birliği olarak isimlendirilmesini talep ettim." ifadesini kullandı.

UNASUR'dan 2019'da ayrılan Arjantin 22 Mart'ta, Brezilya ise 8 Nisan'da yeniden dönüş yaptıklarını bildirmişti.

UNASUR, Chavez'in teşvikiyle kurulmuştu

UNASUR'a güncel olarak üye olan ülkeler Venezuela, Bolivya, Guyana, Surinam ve Peru'dan oluşuyor.

UNASUR, Venezuela eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in teşvikiyle 2008'de ABD'nin bölgedeki etkisine karşı kurulmuştu.

UNASUR'da yer alan 6 ülke, bloğa kimin liderlik edeceği konusunda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle 21 Nisan 2018'de üyeliklerini askıya almıştı.

Bolivya, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Paraguay ve Peru, genel sekreter seçimindeki görüş ayrılıkları üzerine o dönem UNASUR'dan geçici olarak ayrılma kararı aldıklarını duyurmuştu.

ETİKETLER
Kolombiya
Sıradaki Haber
Sudan Ordu Komutanı Burhan, paramiliter HDK'yi "öldürücü güç" kullanmakla tehdit etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:50
Yeni Zelanda'da 6,2 büyüklüğünde deprem
07:49
Japonya, nükleer reaktörlerin 60 yıldan uzun işletilebilmesi için yasa çıkardı
07:36
Sudan Ordu Komutanı Burhan, paramiliter HDK'yi "öldürücü güç" kullanmakla tehdit etti
07:34
Çin savaş uçağından ABD keşif uçağına Pasifik'te agresif manevra
07:31
Gana'da onlarca kaçak madenci altın madeninde mahsur kaldı
07:27
Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, halka panikle benzin almayı bırakmaları çağrısı yaptı
13 ile 'sarı' uyarı: Şiddetli yağış bekleniyor
13 ile 'sarı' uyarı: Şiddetli yağış bekleniyor
FOTO FOKUS
Çek çekin içine balıklama atladı, yine de polisten kaçamadı
Çek çekin içine balıklama atladı, yine de polisten kaçamadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ