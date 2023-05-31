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Dünya
TRT Haber 31.05.2023 09:30

Avrupa ülkeleri savunma harcamalarını artırıyor

Birçok Avrupa ülkesi, Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle savunma harcamalarını artırma yoluna gitti. Polonya ve Almanya'nın yanı sıra İsveç ile Finlandiya gibi ülkeler rekor sayılabilecek oranda harcamalarını yükseltti.

Avrupa ülkeleri savunma harcamalarını artırıyor
[Fotograf: Reuters]

Rusya Ukrayna savaşı dengeleri bozdu. Ülkelerin savunma politikalarında köklü değişikliklere neden oldu.

Özellikle savaşı ensesinde hisseden ve kapasitesi yetersiz olduğu ortaya çıkan Avrupa ülkeleri savunma harcamalarını artırma kararı aldı. En dikkat çekici artış ise Polonya'da bulunuyor.

Polonya gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 4,3'ünü ordusuna ayırıyor.

Bu, ülkenin gerçekte ihtiyaç duyduğundan 17 milyar euro daha fazla bir harcama.

Savunma için rekor harcama

Almanya da ordusunu modernize etmek, yeni silah alımları ve üretimi için 100 milyar euro bütçe ayırdı. Ancak Berlin'in savunma harcamaları hala NATO'nun belirlediği hedefin altında.

Almanya ekonomik üretiminin yüzde 1,6'sını savunma harcamalarına ayırıyor.

Finlandiya’nın askeri harcamaları yüzde 36, Litvanya’nın yüzde 27, İsveç’in yüzde 12 artmış durumda.

Son olarak Danimarka, ülke savunması için yapılacak harcamaları 10 yıl içinde 3 katına çıkarma kararı aldı.

Danimarka hükümeti bunun için toplamda 19 milyar eurodan fazla harcama yapılacağını açıkladı.

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Almanya Polonya İsveç Finlandiya NATO
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