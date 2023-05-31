İngiltere süper marketlerinde hırsızlığa karşı sahte kahve koyuldu

Walthamstow'daki bir Co-op mağazası, enflasyon nedeniyle fiyatı artan hazır kahve kavanozlarında 'sahte' ürünler kullandı.

Kavanozlardan birinin üzerinde "Bu ürün makettir, satılık değildir, lütfen bir personelden yardım isteyiniz" yazılı bir kağıt görüldü.

Bir franchise modeli işleten süpermarketin görevlisi, hırsızlık olabileceğinden, önceliğinin personel güvenliğini korumak olduğunu söyledi.

Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre, hazır kahvenin fiyatı geçen yıl yüzde 13 arttı.

Geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'yı yasa dışı işgalinin ortasında gıda fiyatları hızla arttı.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC) ve Nielsen tarafından yapılan bir ankete göre, gıda enflasyonu Mayıs ayına kadar yüzde 15,4'e düştü.

Ancak bakkallardaki genel enflasyon oranı, kahve, çikolata ve gıda dışı kalemleriyüzde 9'luk yeni bir yüksekliğe ulaştı.