14 ayaklı tespih böceği Taipei'deki restoran menüsünün yıldızı oldu

The Ramen Boy isimli restoran, 22 Mayıs'ta sınırlı sayıda üretilen erişte kasesini piyasaya sürdüğünden beri, 100'den fazla kişi restoranda yemek yemek için bir bekleme listesine katıldı.

Restoranın 37 yaşındaki sahibi Hu, "Görünüşü nedeniyle çok çekici, çok sevimli görünüyor. Pişirme yöntemine gelince, en basit yol olan buharı kullanıyoruz, bu yüzden onu işlemek zor değil." dedi.

Restoran, izopodu 10 dakika buharda pişirdikten sonra kalın tavuk ve balık suyuyla dolu bir kase ramen'in tepesine ekliyor.

Her kasenin fiyatı 1.480 Tayvan doları yani yaklaşık bin tl.

Bir müşteri, etin yoğun bir dokuya ve biraz çiğnenebilirliğe sahip yengeç ve ıstakoz karışımı gibi bir tada sahip olduğunu söyledi.

Bir bilim insanı, büyük ölçüde bilinmeyen türlerin toksinler veya cıva gibi ağır metaller içerebileceğini söyleyerek potansiyel sağlık risklerine karşı uyarıda bulundu.

Tainan Ulusal Üniversitesi'nde derin deniz omurgasızları konusunda uzmanlaşmış bir Biyoteknoloji Doçenti olan Huang Ming-chih, Bathynomus Jamesi türünün geçen yıl Tayvan'da resmi olarak tanındığını ve bu konuda fazla veri bulunmadığını söyledi.

"En iyi uygulama, daha fazla araştırma yapmak. Eksiksiz bir veri tabanı oluşturmak ve ardından insanların yemek yemesine izin vermek olacaktır, bu şekilde daha iyi olur" dedi.