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Dünya
AA 26.05.2025 14:38

Rus ordusu şu ana kadarki en yoğun İHA saldırısını gerçekleştirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun, savaşın başından bu yana ülkesine en yoğun insansız hava aracı (İHA) saldırısını düzenlediğini belirtti.

Rus ordusu şu ana kadarki en yoğun İHA saldırısını gerçekleştirdi

Zelenski, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusların bu gece Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine füze ve İHA saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi.

Saldırılarda 9 füze ve 355 İHA'nın kullanıldığını kaydeden Zelenski, "Rus ordusu, tam kapsamlı bir savaşın başlangıcından bu yana şehirlerimize ve yerleşim yerlerimize karşı en fazla sayıda insansız hava aracını kullandı." bilgisini paylaştı.

AP[AP]

Zelenski, sivil altyapıların hedef alındığını belirterek, "Maalesef yaralılar var ve sivil altyapıda hasar meydana geldi." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusların son 3 gecedir yoğun hava saldırıları düzenlemeye devam ettiğine dikkati çekerek, Rusya'ya yönelik yaptırımları artırma çağrısını yineledi.

Zelenski, "Putin, bu şekilde kendisine baskı yapmaktan çok 'diyalog' kurmak için çaba sarf eden bir dünyadan ne kadar nefret ettiğini ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Müttefikleri Rusya'ya baskı kurmaya davet eden Zelenski, "Rusya'nın bu savaşı kendi başına bitirmesi gerekiyor." görüşünü paylaştı.

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