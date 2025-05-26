Ukrayna İçişleri Bakanı: Rus saldırılarında 12 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı

Klimenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların ülkesine bu gece füze ve İHA'larla saldırı düzenlediğini anımsattı.

Rusya'nın 13 bölgeye saldırı düzenlediğini kaydeden Klimenko, "Sivillerin evleri hedef alındı. 80'den fazla konut hasar gördü." ifadelerini kullandı.

Klimenko, saldırılarda 3'ü çocuk 12 kişinin öldüğünü, 60'tan fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Ukrayna İçişleri Bakanı Klimenko, ülkenin farklı bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Telegram hesaplarından gelen görüntülerde Kiev’de birçok kişinin güvenlik nedeniyle metro istasyonlarında saatlerce beklemesi, Kiev’deki sığınağın girişine İHA’nın çarparak patlaması dikkati çekti.

Zelenskiy: Ruslar, yaklaşık 70 füze ve 300'e yakın İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun, ülkesine yaklaşık 70 füze ve 300'e yakın İHA ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirmişti.

Müttefik ülkelere Rusya'ya baskı yapmaları çağrısını yineleyen Zelenskiy, "Amerika'nın sessizliği, dünyadaki diğerlerinin sessizliği (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i sadece cesaretlendiriyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.